Угрожавшего сбросить ребенка с балкона мужчину задержали

Мальчик спасен
Иркутские полицейские вывели с балкона мужчину, угрожавшего сбросить трехлетнего ребенка с балкона 13-го этажа, и задержали его.
Ребенок спасен, он не пострадал. "С ребенком все в порядке", - сказал сотрудник службы по делам несовершеннолетних, который находился в квартире (цитата по РИА Новости).
Ранее СМИ писали, что мужчина выбрался на наружную сторону балкона и грозился сбросить с 13 этажа трехлетнего ребенка, требуя встречи с женой. Пара находится в состоянии развода.
Женщина была готова к переговорам, но к мужу ее не пустили. Беседу с мужчиной вели инспектор по делам несовершеннолетних и психолог МЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram