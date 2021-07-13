Угрожавшего сбросить ребенка с балкона мужчину задержали

Мальчик спасен

Иркутские полицейские вывели с балкона мужчину, угрожавшего сбросить трехлетнего ребенка с балкона 13-го этажа, и задержали его.

Ребенок спасен, он не пострадал. "С ребенком все в порядке", - сказал сотрудник службы по делам несовершеннолетних, который находился в квартире (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ писали, что мужчина выбрался на наружную сторону балкона и грозился сбросить с 13 этажа трехлетнего ребенка, требуя встречи с женой. Пара находится в состоянии развода.

Женщина была готова к переговорам, но к мужу ее не пустили. Беседу с мужчиной вели инспектор по делам несовершеннолетних и психолог МЧС.

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