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В ВОЗ рассказали о возможности смешивания разных вакцин от коронавируса

14:23
  • вторник
  • 13 июля 2021

Исследователи пытаются выяснить, как организм реагирует на вакцинацию двумя препаратами

Желающим привиться от COVID-19 не стоит самостоятельно принимать решение о вакцинации разными препаратами, заявили во Всемирной организации здравоохранения. По словам официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, исследования в этом направлении еще ведутся.

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"Клинические исследования, которые проводятся университетом Оксфорда, до сих пор идут, чтобы понять взаимодействие вакцин AstraZeneka и Pfizer. И в эти исследования включили также вакцины Moderna и Novovax. Предварительные данные говорят о том, что люди, которые получили первой дозой AstraZeneka, а затем второй дозой Pfizer, более подвержены легкой лихорадке и другим побочным эффектам средней тяжести, чем те, кто привился полностью AstraZeneka", - рассказал Линдмайер.

Он подчеркнул, что в упомянутом исследовании принимали участие люди от 50 лет и старше. Представитель ВОЗ добавил, что самостоятельно пациенты не должны решать, можно ли им смешивать разные вакцины или нет, передает РИА Новости.

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