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Еврокомиссия: страны ЕС вправе ввести обязательную вакцинацию

14:30
  • вторник
  • 13 июля 2021

ЕК стремится привить 70% взрослого населения ЕС к концу июля

Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил во вторник, что страны ЕС вправе ввести обязательную вакцинацию своего населения от коронавирусной инфекции.
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"Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации. От государств - членов зависит, какие меры они намерены принять, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения", - добавил он (цитата по ТАСС).

Де Кеерсмакер при этом особо подчеркнул, что окончательное решение страны должны принимать самостоятельно.

Еврокомиссия, продолжил представитель, стремится к вакцинации 70% взрослого населения ЕС к концу июля.

Прививочная кампания стартовала в Евросоюзе 29 декабря 2020 года. Прежде из Еврокомиссии звучали заявления, что вакцинация должна быть сугубо добровольной.

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