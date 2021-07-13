Еврокомиссия: страны ЕС вправе ввести обязательную вакцинацию

ЕК стремится привить 70% взрослого населения ЕС к концу июля
Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил во вторник, что страны ЕС вправе ввести обязательную вакцинацию своего населения от коронавирусной инфекции.
"Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации. От государств - членов зависит, какие меры они намерены принять, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения", - добавил он (цитата по ТАСС).
Де Кеерсмакер при этом особо подчеркнул, что окончательное решение страны должны принимать самостоятельно.
Еврокомиссия, продолжил представитель, стремится к вакцинации 70% взрослого населения ЕС к концу июля.
Прививочная кампания стартовала в Евросоюзе 29 декабря 2020 года. Прежде из Еврокомиссии звучали заявления, что вакцинация должна быть сугубо добровольной.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram