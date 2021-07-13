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РАН предложила освободить научные организации от налогов

14:41
  • вторник
  • 13 июля 2021

Чтобы повысить интерес к инвестированию компаний в исследования

На сайте Российской академии наук опубликовали доклад о реализации государственной научно-технической политики, в котором сказано, что налоговые льготы могут повысить интерес к инвестированию компаний в исследования и разработки.
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Как считают в РАН, прямо сейчас реальный сектор экономики слабо заинтересован в инвестировании в отечественные исследования.

"Внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие снижение налогооблагаемой базы при финансировании отечественных научных исследований и разработок", - озвучили предложения в РАН.

Там также предлагают значительно снизить тарифы на электроэнергию и тепло.

Среди других мер, говорят в академии: возможное снижение процента по кредитам, создание системы целевых кредитов для приоритетных направлений.

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