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Спасет ли москвичей от зноя искусственный дождь: мнение климатолога

15:06
  • вторник
  • 13 июля 2021

Искусственные осадки - дорогое удовольствие, но стоят ли они потраченных денег?

В Москве всю неделю будет держаться жара, температура воздуха в столице в дневные часы перевалит за отметку в +30 градусов. Осадков, способных спасти от зноя, пока не ожидается. Может ли их заменить искусственный дождь, рассказал доктор географических наук, климатолог Александр Кислов.

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Специалист отметил, что вызов искусственных осадков – распространенная практика в Австралии и Израиле.

"Согласно данным наших израильских коллег, благодаря искусственному влиянию прирост осадков составляет около 50 процентов", - заявил Кислов.

Он объяснил, что для вызова искусственных осадков нужно при помощи самолета "засеять" определенную территорию раздробленным льдом из углекислоты. Это способствует охлаждению воздушных масс и помогает конденсированию, в результате чего начинается дождь.

Кислов подчеркнул, что если обычный дождь может остудить Москву примерно на 7 градусов, то от искусственного таких результатов ждать не стоит.

"Это зависит от того, сколько самолетов с реагентами будет использовано. Если их будет много, возможно, у них получится что-то сделать против антициклона. Однако при этом необходимо вложить в это дело большие средства, понимая, что успех не гарантирован", - заключил климатолог.

Он добавил, что искусственные осадки могут сопровождаться шквалистым ветром, передает "Москва24".

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