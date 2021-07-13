В Совбезе заявили, что Россия никогда не примет чуждые ей ценности

особенно те, что пытаются выдать за общечеловеческие

Замсекретаря Совета безопасности Александр Венедиктов заявил, что Россия никогда не согласится принять чуждые ей ценности.

"Мы никогда не согласимся принять чуждые ценности, которые некоторые силы в мире пытаются выдать за общечеловеческие", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам замсекретаря СБ, свою внешнюю политику Россия реализует на основе глубокого понимания культурной и исторической специфики своего народа: за многовековую историю страна следовала проверенным принципам, трансформируя их под требования времени.

"Не будет ошибкой сказать, что подобный подход нашел свое отражение и в новой редакции Стратегии национальной безопасности", - заметил Венедиктов.

Он добавил, что главная цель новой стратегии - чтобы Россия и ее граждане комфортно чувствовали себя в современном мире.

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