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В Совбезе заявили, что Россия никогда не примет чуждые ей ценности

14:54
  • вторник
  • 13 июля 2021

особенно те, что пытаются выдать за общечеловеческие

Замсекретаря Совета безопасности Александр Венедиктов заявил, что Россия никогда не согласится принять чуждые ей ценности.
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"Мы никогда не согласимся принять чуждые ценности, которые некоторые силы в мире пытаются выдать за общечеловеческие", - подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам замсекретаря СБ, свою внешнюю политику Россия реализует на основе глубокого понимания культурной и исторической специфики своего народа: за многовековую историю страна следовала проверенным принципам, трансформируя их под требования времени.

"Не будет ошибкой сказать, что подобный подход нашел свое отражение и в новой редакции Стратегии национальной безопасности", - заметил Венедиктов.

Он добавил, что главная цель новой стратегии - чтобы Россия и ее граждане комфортно чувствовали себя в современном мире.

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