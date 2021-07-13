ВЦИОМ озвучил процент счастливых россиян

Их почти 70%

Счастливыми себя считают 68% граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведённый ВЦИОМ.

"Ответы расположились в следующем порядке: скорее да (45%), определенно да (38%), скорее нет (10%), определенно нет (5%), затруднились ответить (2%)", - отмечает агентство.

Индекс счастья – это разница между положительными и отрицательными ответами, в этом году он равен 68%, установили эксперты.

Ранее россияне назвали размер месячного дохода, необходимого для нормальной жизни. По мнению 38% опрошенных, для этого им нужно 50-80 тысяч рублей.

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