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Меркель рассказала, как избежать четвертой волны коронавируса

15:06
  • вторник
  • 13 июля 2021

Важны вакцинация, тестирование и соблюдение санитарных норм

В ходе пресс-конференции во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что четвертой волны пандемии COVID-19 в ФРГ можно избежать.
Названо число привитых от коронавируса россиян

"Даже при высокой доле вакцинированных нужно продолжать соблюдать правила (ношение масок, соблюдение гигиены, соблюдение дистанции, регулярное проветривание помещений), тестирование должно продолжаться, мы продолжим тестирование осенью в школах", - цитирует немецкого лидера РИА "Новости".

По словам Меркель, пандемия пока не побеждена, хотя очевидно, что, благодаря принятым против нее мерам, риски перегрузки системы здравоохранения сегодня значительно ниже, чем были год назад.

Как уточнила канцлер, вакцинация позволяет жить с более высокой заболеваемостью. Что касается темпов прививочной кампании, Меркель отметила, что пока необходимая доля получивших оба компонента не достигнута.

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