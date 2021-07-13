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Полиция закрыла дело на Моргенштерна о пропаганде наркотиков

15:26
  • вторник
  • 13 июля 2021

Указанные в заявлении композиции рэпер никогда не размещал сам

Как пишет во вторник ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полиция Москвы прекратила административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков.
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"Указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу", - уточнил источник.

Он добавил, что установить того, кто разместил в Сети композиции, не удалось. Речь идет о треках "Я курю траву", "Smoke", "Виски на завтрак" и "Красное вино фристайл".

Ранее Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по статье о пропаганде наркотиков. Был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

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