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Вассерман: Решать транспортные проблемы спальных районов в столице нужно комплексно

15:38
  • вторник
  • 13 июля 2021

В некоторых районах Москвы инфраструктура развита недостаточно

Анатолий Вассерман уверен, что решить все транспортные проблемы обособленных и спальных районов Москвы можно только комплексно. По его словам, все точечные решения являются тактическими, временными мерами.

Анатолий Вассерман считает недопустимым получасовой интервал работы общественного транспорта в спальных районах города
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Публицист заявил, что москвичи часто жалуются ему именно на проблемы с транспортом. Вассерман даже обозначил этот вопрос как "проблему номер один" в столице. При этом эрудит подчеркнул, что исправить ситуацию может, к примеру, строительство отрезка метро или скоростного трамвая, идущего через весь округ на востоке Москвы.

"Это должен быть отрезок метро или что-то типа скоростного трамвая, идущий более-менее параллельно МКАД и Северо-Восточной хорде и соединяющий между собой станции линий метро, проходящих через весь Восточный округ. Построить дополнительную линию метро — это довольно дорогое и, главное, изрядно медленное дело. Поэтому я даже не надеюсь, что такое решение будет принято в ближайшее время. Но вот варианты в виде скоростного трамвая осуществимы даже в короткие сроки", - отметил Вассерман.

По его словам, строительство транспортной инфраструктуры на востоке столицы должно стать для властей города одной из приоритетных задач, передает "Вечерняя Москва".

"С ее помощью жители отдаленных районов не будут ощущать себя оторванными от города, имея возможность полноценно пользоваться всеми его возможностями и услугами", - резюмировал Вассерман.

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