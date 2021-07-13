Джилл Байден посетит церемонию открытия Олимпиады

Игры откроются 23 июля
Одним из гостей церемонии открытия летней Олимпиады в Токио 23 июля станет первая леди США Джилл Байден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Белого дома.
"Первая леди Джилл Байден отправится на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио. Церемония открытия пройдет 23 июля. Дополнительная информация и детали ожидаются", - сказано в сообщении.
По изначальным планам, Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Соревнования перенесли из-за пандемии COVID-19. Иностранных болельщиков на Олимпиаду не пустят.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: