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Джилл Байден посетит церемонию открытия Олимпиады

15:35
  • вторник
  • 13 июля 2021

Игры откроются 23 июля

Одним из гостей церемонии открытия летней Олимпиады в Токио 23 июля станет первая леди США Джилл Байден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Белого дома.

"Первая леди Джилл Байден отправится на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио. Церемония открытия пройдет 23 июля. Дополнительная информация и детали ожидаются", - сказано в сообщении.

По изначальным планам, Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Соревнования перенесли из-за пандемии COVID-19. Иностранных болельщиков на Олимпиаду не пустят.

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