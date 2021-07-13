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Число жертв пожара в иракской больнице возросло до 92

15:52
  • вторник
  • 13 июля 2021

Многие пострадавшие в тяжелом состоянии

Как сообщил со ссылкой на управление здравоохранения телеканал "аль-Форат", число погибших при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 на юге Ирака (городе Насирия в провинции Ди-Кар) увеличилось до 92.
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Ранее поступали данные о гибели 64 пациентов, а также о том, что около 100 получили ранения.

Число жертв, добавил представитель управления, скорее всего, возрастет: многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

Согласно предварительной оценке, пожар случился из-за взрыва баллона с кислородом. На место трагедии отправился премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.

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