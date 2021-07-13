Татьяна Буцкая включилась в борьбу за мандат депутата Госдумы

Она выдвигается в качестве кандидата по избирательному округу №204

Основатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая уведомила избирательную комиссию о своем выдвижении в качестве кандидата по избирательному округу №204 столицы.

Ее деятельность направлена на помощь семьям с детьми. "У нас сейчас сложилась уникальная ситуация, такой не было никогда, что поддержка семей с детьми начинается в тот момент, когда еще только буквально клеточки складываются в ребенка", - сказала Буцкая.

Вместе с тем она отметила, что помощь будет эффективной, когда есть понимание, что именно нужно семьям.

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