Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Госдуму

Участие в предварительном голосовании помогло ему глубже погрузиться в жизнь округа
Летчик-космонавт Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Государственную думу. Он баллотируется по одномандатному избирательному округу №210.
По его словам, участие в праймериз помогло ему глубже погрузиться в жизнь округа и узнать нужды горожан.
"Я общаюсь с москвичами каждый день и понимаю, каким они хотят видеть свой район, Москву и страну в целом", - заявил Роман Романенко.
Он заявил, что намеренно решил идти в парламент по одномандатному округу, чтобы представлять в Госдуме "конкретных людей с их видением будущего и конкретными запросами к власти".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram