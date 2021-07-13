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Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Госдуму

16:12
  • вторник
  • 13 июля 2021

Участие в предварительном голосовании помогло ему глубже погрузиться в жизнь округа

Летчик-космонавт Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Государственную думу. Он баллотируется по одномандатному избирательному округу №210. 

По его словам, участие в праймериз помогло ему глубже погрузиться в жизнь округа и узнать нужды горожан.

"Я общаюсь с москвичами каждый день и понимаю, каким они хотят видеть свой район, Москву и страну в целом", - заявил Роман Романенко.

Он заявил, что намеренно решил идти в парламент по одномандатному округу, чтобы представлять в Госдуме "конкретных людей с их видением будущего и конкретными запросами к власти".

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Роман Романенко
Роман Романенко
Роман Романенко
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