В Великобритании выпустили пожизненно осужденного насильника

Он убил двух несовершеннолетних девушек и получил срок в 1988 году

В ближайшее время на свободу может выйти осужденный в Великобритании пожизненно за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девушек Колин Питчфорк. Такое решение подтвердил Совет по условно-досрочному освобождению Англии и Уэльса.

Питчфорку дали пожизненное в 1988 году - с возможностью выйти на свободу после 30 лет в тюрьме. В суде мужчина признал вину в двух преступлениях.

В 2009 году Апелляционный суд Англии и Уэльса сократил минимальный срок пребывания серийного убийцы в тюрьме до 28 лет, при этом заявки Питчфорка на освобождение в 2016 и 2018 годах были отклонены.

Как сказано в опубликованном заявлении, совет "понимает боль родственников убитых", но "не имеет права изменять приговор суда", передает ТАСС.

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