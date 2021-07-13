Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Это был EP-3E "Арес"

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что над акваторией Черного моря истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" ВВС США и взял на сопровождение", - приводит сообщение ТАСС.

Нарушения государственной границы России допущено не было. После разворота американского самолета истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Неделю назад в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли попытку пересечения государственной границы американским самолетом Черным морем. Патрульный "Боинг Посейдон" был обнаружен средствами воздушного контроля.

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