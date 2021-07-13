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Глава МОК призвал японцев не бояться Олимпиады

16:22
  • вторник
  • 13 июля 2021

Олимпийский комитет принял все меры предосторожности

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что жителям Японии не нужно испытывать беспокойство по поводу проведения в Токио летних Олимпийских игр.
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"Мы приняли четкие меры, чтобы не допустить пересечения участников Игр с жителями страны, которым стоит поверить, что соревнования пройдут в безопасном формате", - отметил руководитель МОК в беседе с агентством Kyodo.

По словам Баха, когда "пламя олимпийского огня озарит Токио", отношение японцев к Играм улучшится. Что касается проведения мероприятий без зрителей, глава комитета заметил - он с удрученным чувством поддержал это решение.

"Зажжется свет, начнутся соревнования, и атлеты будут блистать на спортивных аренах", - заключил Бах.

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