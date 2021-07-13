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Жара в Москве побила рекорд 85-летней давности

18:00
  • вторник
  • 13 июля 2021

Такого не было с 1936 года

Аномальный зной продолжает испытывать на прочность жителей российских регионов. Во власти антициклона - вся центральная часть страны, сообщает "ТВ Центр".

В Новгородской области погода бьёт рекорды уже четыре дня подряд. Температура воздуха там всё это время не опускалась ниже 30. К отметке плюс 35 столбики термометров подбираются в Курской, Липецкой, Воронежской областях.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе. В Москве сегодня зафиксирован температурный максимум – 32,7. На вокзалах мегаполиса бесплатно раздают бутылки с питьевой водой. Специалисты напоминают - перегрев опасен для организма, он может обострить хронические заболевания и усугубить течение болезней.

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