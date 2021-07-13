Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства

В столице создают уникальные проекты жилых домов

Во вторник в Москве названы лауреаты ежегодной архитектурной премии столичного правительства. Среди отмеченных - оригинальные решения для станции метро, космического центра, комплекса апартаментов и учебного заведения. Почетные дипломы вручил Сергей Собянин. Глава города отметил, что московские зодчие создают уникальные проекты жилых домов, объектов соцкультбыта, транспорта и даже промышленных сооружений.

Этаж за этажом! В Филях идет строительство Национального космического центра. Это будет здание в форме стартующей в космос ракеты. Высотой 288 метров. Уже в 2023-м году сюда переедет большинство предприятий Роскосмоса, появится настоящий научно-производственный кластер.

"Это еще и здание - символ возрождения российского космоса, и мы придумали здание, которое будет похоже на космический корабль. С одной стороны, оно модульное, и там есть разные отсеки - офисное здание, лаборатории и конгрессный центр. А с другой стороны - нам хотелось, чтобы это здание выглядело как ракета", – рассказал архитектор, руководитель группы компаний, лауреат архитектурной премии Москвы Юлий Борисов.

И вот эти апартаменты тоже сейчас возводятся по необычному проекту. Дом - в самом центре Москвы, на Славянской площади. И задача у архитекторов была вписать его в окружающую плотную историческую застройку. Отсюда и сложная оригинальная форма.

"Нам в голову пришла идея, что можно было бы сделать такой дом, состоящий из кубиков льда, то есть он весь такой очень дробный, состоящий из кубиков", - говорит архитектор, руководитель архитектурного бюро Александр Цимайло.

А у архитектора Дмитрия Сухова большой опыт в проектировании жилых домов по программе реновации. Часть из них - на улице Дежнёва, на Нарвской, Октябрьской - уже сдана. На Малой Тульской улице пока еще строится. Для облицовки фасада будут использовать металлические панели.

"Это индивидуальные кассеты с орнаментикой, это довольно сложно в исполнении и очень интересное по визуальному ряду своему будет сооружение, которое будет в чем-то доминантой в этом микрорайоне", - рассказал Дмитрий Сухов.

Дома, которые возводят по программе реновации, действительно не похожи один на другой. Возводятся, чаще всего, по индивидуальным проектам. Из качественных современных материалов, в том числе панелей, которые мало чем отличаются от монолитного жилья. Это подчеркнул сегодня и столичный мэр, вручая награды лучшим архитекторам Москвы.

"Мы все-таки застраиваем, создаем объекты, которые будут служить десятилетиями, если не столетиями. И то, что построено сегодня, сформирует облик Москвы на ближайший век. И уровень ответственности при принятии таких решений - создания архитектурных объектов всех видов - конечно, очень большой. Поэтому мы все больше и больше уделяем внимания уникальности даже обычным жилым комплексам, которые строятся в Москве", - заявил Сергей Собянин.

Несмотря на сложные экономические условия, пандемию, только за полгода объем ввода недвижимости в столице составил 77 процентов от плана. Такой динамики еще не было никогда, отметил мэр. И это не только жилье. Неслучайно среди награжденных сегодня были и авторы архитектурных проектов - школы в Лефортове и станции метро "Нижние Мнёвники".

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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