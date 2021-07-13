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На Кубани начались проверки после взрыва в Геленджике

17:58
  • вторник
  • 13 июля 2021

Проверяется пожарная безопасность

В Геленджике - взрыв бытового газа помещении, находящемся в цокольном этаже частного отеля, один человек погиб, пятеро с травмами и ожогами доставлены в больницы, двое в тяжелом состоянии. Повреждены все четыре этажа здания, спасателям понадобилось несколько часов, чтобы провести поисково-спасательные работы. Людей под завалами нет. В Краснодарском крае начались проверки - и не только на курортах - как соблюдаются требования пожарной безопасности.

Подробнее - в репортаже Лилии Акиньшиной

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