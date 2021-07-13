Политику Киева в отношении "Северного потока – 2" назвали безумием

Очередная попытка Зеленского напугать Европу "Северным потоком-2" провалилась

Попытка Украины добиться независимости от России, но при этом любой ценой сохранить транзит российского газа, это политическое безумие. Так прокомментировал позицию президента Зеленского вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он добавил, что этот "когнитивный диссонанс" уже логично вызывает вопросы и у западных партнеров Киева. На Украине сейчас подводят итоги визита Зеленского в Германию.

В беседе с журналистами в ходе форума об украинской гуманитарной политике Владимир Зеленский пытается рассказать об итогах своей встречи с Ангелой Меркель. Получается сбивчиво.

"Результаты? Про результаты... ну, что ж, можно об этом долго говорить. В целом, что сказать. У нас, конечно, разные взгляды по "Северному потоку – 2", но, я считаю, мы привели много аргументов, и будет встреча канцлера ФРГ с президентом США Байденом, и там будет обсуждаться, что несет "Северный поток – 2" Европе и Украине, как гарантировать безопасность гражданам Украины", - отметил Зеленский.

Аргументы Владимир Александрович приводит интересные. В Берлине до него, наконец, донесли, что "Северный поток – 2" - проект сугубо экономический и очень выгодный для немцев. И будет достроен. Но у Зеленского своя арифметика. Дескать, Киев, лишившись транзита российского газа, станет терять по 2 миллиарда долларов дохода ежегодно. И именно поэтому Германии следует использовать не новую и современную трубу, а ветхую украинскую. Логики, конечно, никакой. Да и сама проблема во многом надумана.

Но и это еще не все. Президент жалуется на дефицит газа для украинских потребителей. Того самого газа из страны-агрессора, про который в Киеве не раз гордо говорили, что в нем больше нет нужды. Ведь Украина вроде как "слезла с российской газовой иглы". Выходит, все-таки нет.

"Наши люди получают газ. Нашего украинского газа недостаточно. Да, надо увеличивать добычу, но мы же про сегодняшний день говорим. Поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение. Эти гарантии нам должны дать. Кроме того, цена на газ. Одно дело, мы транзитер газа. А что будет, если у нас этого не будет? И если будет договоренность получать газ из Европы, то по какой цене, кто будет компенсировать? Откуда нам брать деньги на зеленую энергетику? Тут, в общем, много вопросов", - заявил Зеленский.

Однако больше вопросов все-таки к Зеленскому. Например, зачем последовательно проводить антироссийскую политику в стране, которая нуждается в помощи соседа. Зачем голословно обвинять Москву в военной агрессии и невыполнении Минских соглашений? Наконец, как может быть связана тема войны в Донбассе с украинским газовым транзитом? Этого даже в Берлине не поняли. Москва ведь может снабжать голубым топливом ЛНР и ДНР самостоятельно, не используя украинскую ГТС. Что, кстати, и делает уже не первый год. Украина же, к слову, даже денег за это в последние годы не переводила. Но у Владимира Александровича, видимо, другая реальность.

"Согласно минским договоренностям, все защищают и ждут реинтеграции Донбасса. И делают это, чтобы там не было какой-либо катастрофы - ни экологической, ни энергетической. А если не будет газа? А как эти территории будут жить?" – говорит Зеленский.

Вишенка на торте - ответ Зеленского на последний вопрос журналистов. Они спрашивают, читал ли он статью Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев и что о ней думает. Президент, буквально только что сетовавший на нехватку российского газа, пытается иронизировать. Не слишком удачно.

"Что могу сказать, приятно, что Путин знает украинский язык. Я целиком статью не читал. Был занят важными вещами. И могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объем детальной работы. Вот на встречу со мной у него нет времени. Очень жаль. А ведь мы могли бы обсудить и его статью на таком саммите. Я бы ему предоставил новые данные, которые он мог бы использовать уже в следующей своей статье. А вообще, мы все детально проанализируем и обязательно дадим свой ответ", - заявил Зеленский.

Вот только если бы Зеленский статью все-таки прочитал, то знал бы, что Владимир Путин завершает ее словами о готовности обсуждать с Украиной самые сложные вопросы. Однако при условии, что партнер не является марионеткой в чужих руках, орудием для борьбы с Россией. А этого про киевскую власть сказать никак нельзя. Сразу после Меркель в Вашингтон к Байдену отправится и Зеленский. И совершенно ясно, что равноправными переговорами это назвать будет сложно. Скорее, Владимир Александрович поедет отчитываться перед руководством и просить помощи.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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