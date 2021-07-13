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Внешний долг России вырос на 0,9%

16:47
  • вторник
  • 13 июля 2021

На 1 июля 2021 года он составляет 471,4 миллиарда долларов

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается ТАСС, на 1 июля 2021 года внешний долг России составил 471,4 миллиарда долларов.
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Уточняется, что это на 0,9% выше показателя на начало года.

Размер задолженности, отмечает регулятор, вырос в результате увеличения иностранной задолженности банковской системы. При этом говорится, что наблюдается снижение интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками.

Прежде в ЦБ сообщали, что за I квартал 2021 года внешний долг составил 459,3 миллиарда долларов.

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