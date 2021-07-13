Час посещения может обойтись в 135-410 долларов

В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн - погрузиться можно до 60 метров, передает AFP.

Как отмечается в заметке, водоем получил название Deep Dive. Помимо основного резервуара обустроен в том числе "затопленный город" - это специально воссозданные руины древнего поселения.

Вмещает бассейн более 14 миллионов литров воды, час посещения может обойтись в 135-410 долларов.

Также уточняется, в древности эти края славились промыслом ныряльщиков за жемчугом, так что водоем выполнили в форме раковины.

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