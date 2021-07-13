ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

16:57
  • вторник
  • 13 июля 2021

Час посещения может обойтись в 135-410 долларов

В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн - погрузиться можно до 60 метров, передает AFP.

Как отмечается в заметке, водоем получил название Deep Dive. Помимо основного резервуара обустроен в том числе "затопленный город" - это специально воссозданные руины древнего поселения.

Вмещает бассейн более 14 миллионов литров воды, час посещения может обойтись в 135-410 долларов.

Также уточняется, в древности эти края славились промыслом ныряльщиков за жемчугом, так что водоем выполнили в форме раковины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дубай
Дубай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.