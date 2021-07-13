Жара и пандемия коронавируса в Москве вызвали рост смертности

В июне в Москве зарегистрирован 16271 случай смерти

В Депздраве столицы прокомментировали данные по смертности от коронавирусной инфекции в июне. Там отметили, что рост смертности по отношению к июню прошлого года составил более 3,1 тысячи случаев. Это вызвано ситуацией с ковидом, а также аномальной жарой.

"Жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт", - указали в ведомстве.

Летальность от Covid-19 в Москве на 1 июля составляет 2,78%, если учитывать только случаи, где вирус явился главной причиной. В Депздраве призывают жителей вакцинироваться.

"В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", - добавили в департаменте.

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