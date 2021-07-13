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В Воронежской области произошло ДТП с участием восьми авто

17:19
  • вторник
  • 13 июля 2021

Погибла 12-летняя девочка

На 729-м километре дороги М4-"Дон" в Богучарском районе Воронежской области произошла авария с участием легковых машин и грузовиков. Всего столкнулись восемь транспортных средств, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
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Уточняется, что участниками ДТП стали грузовики Scania, Ford, Mercedes, MAN, легковые автомобили УАЗ "Патриот", Honda CR-V, Opel Astra, Renault Megane.

"На месте происшествия скончалась 12-летняя пассажир автомобиля Honda. Еще 3 пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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