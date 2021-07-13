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Захарова указала на "антидемократичную логику" Зеленского

17:41
  • вторник
  • 13 июля 2021

На Украине принимаются несправедливые языковые законы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует дикую и антидемократичную логику в вопросе языка.
Зеленский прокомментировал статью Путина

"Сложно найти справедливость - не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы", - написала дипломат в Telegram.

Во вторник Зеленский заявил, что на законодательном уровне вопрос языка урегулирован, так что поднимать его больше не нужно.

С 16 января на Украине вступила в действие очередная норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Все поставщики услуг обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах исключительно на государственном языке.

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