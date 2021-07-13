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Джеки Чан решил вступить в Коммунистическую партию Китая

17:52
  • вторник
  • 13 июля 2021

По его словам, все, что обещает КПК, исполняется

67-летний актер и продюсер Джеки Чан выступил на организованном Киноассоциацией Китая симпозиуме. Он заявил, что завидует собравшимся членам Коммунистической партии, а саму КПК назвал замечательной, пишет South China Morning Post.

"Я бы хотел стать членом КПК", - сказал актер.

По его словам, все, что обещает руководство партии, обязательно исполняется.

Родившийся в Гонконге Джеки Чан получил известность благодаря множеству фильмов о мастерах кунг-фу. Это, в частности, такие ленты, как "Доспехи Бога" и "Час пик".

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