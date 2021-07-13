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На Филиппинах начали прививать "Спутником V"

18:09
  • вторник
  • 13 июля 2021

Дозы были доставлены на прошлой неделе

Газета Manila Bulletin сообщила во вторник со ссылкой на главу отделения Международного комитета Красного Креста Ричарда Гордона, что на Филиппинах началась вакцинация разработанным в российском центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V".
Ученые подтвердили безопасность и эффективность "Спутника V"

Дозы были доставлены на минувшей неделе.

Первый случай инфицирования COVID-19 выявили на Филиппинах 30 января 2020 года. К настоящему времени общее число заразившихся превысило 1,48 миллиона человек, умерли 26 тысяч пациентов.

В республике также применяются вакцины Sinopharm, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Johnson & Johnson.

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