На Филиппинах начали прививать "Спутником V"

Дозы были доставлены на прошлой неделе

Газета Manila Bulletin сообщила во вторник со ссылкой на главу отделения Международного комитета Красного Креста Ричарда Гордона, что на Филиппинах началась вакцинация разработанным в российском центре имени Гамалеи препаратом "Спутник V".

Дозы были доставлены на минувшей неделе.

Первый случай инфицирования COVID-19 выявили на Филиппинах 30 января 2020 года. К настоящему времени общее число заразившихся превысило 1,48 миллиона человек, умерли 26 тысяч пациентов.

В республике также применяются вакцины Sinopharm, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Johnson & Johnson.

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