Глава МВД Украины подал в отставку

Он поблагодарил сотрудников ведомства за годы совместной работы

Министр внутренних дел Украины сообщил, что принял решение покинуть свой пост и подал заявление об отставке, передает ТАСС.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины “О Кабинете министров Украины” подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - сообщает пресс-служба Авакова.

Он также поблагодарил сотрудников ведомства за годы совместной работы.

Известно, что Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке 15 июля.

Аваков возглавлял МВД Украины с 2014 года. Он - единственный министр, пришедший после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста до настоящего времени.

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