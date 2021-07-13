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Доктор Елена Кац подчеркнула безальтернативность вакцинации от COVID-19

18:29
  • вторник
  • 13 июля 2021

В столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса

Альтернативы вакцинации от коронавирусной инфекции не существует. Об этом заявила главврач детской городской поликлиники №7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац. Особенно опасен новый штамм "дельта".

В одном из парков в районе Вешняки волонтеры раздавали людям памятки о вакцинации. "Я считаю, что в этом плане не бывает избытка информации, поэтому разработанные памятки помогут людям быстрее принять решение о необходимости вакцинации", - рассказала Елена Кац.

Она также указала на необходимость принять дополнительные меры предосторожности в период аномальной жары.

Отметим, что в столице созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день в городе развернуто уже более 300 пунктов. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва".

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