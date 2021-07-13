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Евгений Нифантьев выдвинулся в Госдуму от Орехово-Борисовского избирательного округа

18:40
  • вторник
  • 13 июля 2021

Многие социально значимые инициативы могут быть утверждены на законодательном уровне, заявил он

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев выдвинулся в Госдуму от Орехово-Борисовского одномандатного избирательного округа №203. По его словам, важно сохранить темпы, с которыми развивается столица.

При этом необходима помощь гражданам, которые больше всего нуждаются в заботе государства. Многие инициативы, направленные на поддержку пенсионеров и многодетных семей, должны быть приняты на законодательном уровне, заявил Евгений Нифантьев.

В ходе праймериз "Единой России" Нифантьев получил поддержку более 23 тысяч жителей округа.

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Евгений Нифантьев
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