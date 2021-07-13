В Петербурге завершились переговоры Путина и Лукашенко

Встреча длилась более пяти часов

В Санкт-Петербурге завершилась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Переговоры закончились", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Встреча продолжалась более пяти часов. Беседовали лидеры в Константиновском дворце в Стрельне. Среди основных тем - ситуация в экономике, сфере международных отношений.

Лукашенко обратил внимание, что давление Запада на его страну продолжается, но удается выстоять - благодаря связям с Россией.

В 2021 году Путин и Лукашенко встречаются уже в четвертый раз. До этого они виделись в феврале, апреле и мае.

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