Власти примут жесткие меры в отношении участников массовой драки в Кузьминках

Произошедшее расценивается как чрезвычайное происшествие

Власти примут жесткие меры к мигрантам, устроившим массовую драку в Кузьминках. Более сотни участников будут выдворены из страны, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Считаем совершение подобных правонарушений недопустимым и предупреждаем, что попытки любых проявлений групповых нарушений общественного порядка, будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов с привлечением правонарушителей к предусмотренной законом ответственности", - отметили в ведомстве.

Произошедшее департамент расценивает как чрезвычайное происшествие, ситуация взята на контроль профильными ведомствами.

Напомним, конфликт в Кузьминках произошел вечером 12 июля. Он был локализован сотрудниками полиции и Росгвардии. Несколько человек получили ранения.

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