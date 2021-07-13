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Керри подвел промежуточные итоги своего визита в Россию

19:21
  • вторник
  • 13 июля 2021

Спецпосланник президента США по климату провел переговоры с российским коллегой

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри написал в Twitter, что его переговоры с российским коллегой Русланом Эдельгериевым прошли продуктивно.

По словам Керри, обсудить удалось в том числе возможности и вызовы в областях энергетики и лесного хозяйства.

В понедельник американский эмиссар начал трехдневный визит в Москву. Он уже встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В 2013-2017 годах Керри занимал должность госсекретаря США, многократно встречался в этом качестве с Лавровым.

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