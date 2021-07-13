Россияне смогут принять участие в переписи с помощью смартфона

Она пройдет с 1 по 31 октября впервые с применением цифровых технологий

В октябре 2021 года стартует Всероссийская перепись населения. На фоне пандемии коронавируса ООН советовала государствам проводить исследования дистанционно и поощрять онлайн-перепись – самостоятельное заполнение электронных анкет в интернете.

Для этого будут необходимы стандартная или подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги", смартфон с операционной системой Android или iOS, а также доступ в Сеть.

Электронные бланки россияне смогут заполнить не только на себя, но и на супруга, детей и родителей – точно так же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бы бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 2010 году.

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