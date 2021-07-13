РФПИ назвал фейковой статью о проблемах "Спутника V" в EС

Один из экспертов уже опроверг свою цитату для материала

Российский фонд прямых инвестиций прокомментировал статью Reuters о том, что у разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" возникли проблемы при регистрации в Евросоюзе. Утверждалось, что у европейского регулятора не хватает данных о препарате.

"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби", - приводит ТАСС комментарий представителя фонда.

В РФПИ добавили, что ожидают регистрации в ЕС в ближайшие месяцы, а материал Reuters содержит грубейшие ошибки - в частности, в том, что касается характеристик вакцины.

Также стало известно, что один из не анонимных экспертов в материале официально опроверг свою цитату.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram