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РФПИ назвал фейковой статью о проблемах "Спутника V" в EС

19:28
  • вторник
  • 13 июля 2021

Один из экспертов уже опроверг свою цитату для материала

Российский фонд прямых инвестиций прокомментировал статью Reuters о том, что у разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" возникли проблемы при регистрации в Евросоюзе. Утверждалось, что у европейского регулятора не хватает данных о препарате.
В РФПИ заявили, что "Спутника V" точно хватает для вакцинации россиян

"Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби", - приводит ТАСС комментарий представителя фонда.

В РФПИ добавили, что ожидают регистрации в ЕС в ближайшие месяцы, а материал Reuters содержит грубейшие ошибки - в частности, в том, что касается характеристик вакцины.

Также стало известно, что один из не анонимных экспертов в материале официально опроверг свою цитату.

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