В Кремле подвели итоги встречи Путина и Лукашенко

Достигнуты соглашения о ценах на газ и кредитной поддержке Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о договоренностях, которых в ходе встречи в Санкт-Петербурге достигли Владимир Путин и Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Так, по словам кремлевского спикера, лидеры договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Кроме того, достигнуто соглашение о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в России.

Как добавил пресс-секретарь, Путин и Лукашенко на встрече обстоятельно обменялись мнениями по региональным проблемам и международной обстановке. Выработаны шаги в сферах таможни, энергетики, налогов.

Встреча продолжалась более пяти часов. Беседовали лидеры в Константиновском дворце в Стрельне. Лукашенко обратил внимание на тот факт, что давление Запада на его страну продолжается, но выстоять удается - благодаря связям с Россией.

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