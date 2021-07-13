Стали известны номинанты Emmy

Церемония вручения наград состоится 19 сентября

Во вторник на сайте премии Emmy опубликовали список номинантов 73-й церемонии. В 24 категориях представлены сериалы "Корона" и "Мандалорец", в 23-х - мини-сериал "Ванда/Вижн".

За звание лучшего драматического сериала будут бороться "Корона", "Мандалорец", "Пацаны", "Бриджертоны", "Рассказ служанки", "Страна Лавкрафта", "Поза" и "Это мы".

Среди номинантов на лучший комедийный сериал - "Черная комедия", "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Хитрости", "Бортпроводница", "Метод Комински", "4лен" и "Тед Лассо".

Категория "Лучший мини-сериал" представлена тайтлами "Ванда/Вижн", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Ход королевы" и "Подземная железная дорога".

Церемония вручения наград состоится 19 сентября.

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