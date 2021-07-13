ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны номинанты Emmy

20:08
  • вторник
  • 13 июля 2021

Церемония вручения наград состоится 19 сентября

Во вторник на сайте премии Emmy опубликовали список номинантов 73-й церемонии. В 24 категориях представлены сериалы "Корона" и "Мандалорец", в 23-х - мини-сериал "Ванда/Вижн".
В Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Оскар"

За звание лучшего драматического сериала будут бороться "Корона", "Мандалорец", "Пацаны", "Бриджертоны", "Рассказ служанки", "Страна Лавкрафта", "Поза" и "Это мы".

Среди номинантов на лучший комедийный сериал - "Черная комедия", "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Хитрости", "Бортпроводница", "Метод Комински", "4лен" и "Тед Лассо".

Категория "Лучший мини-сериал" представлена тайтлами "Ванда/Вижн", "Я могу уничтожить тебя", "Мейр из Исттауна", "Ход королевы" и "Подземная железная дорога".

Церемония вручения наград состоится 19 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Премия Emmy
Премия Emmy
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.