"Двойной удар": почему важно сделать прививку от COVID-19 в жару

Столичнй регион накрыла "волна тепла"

В условиях экстремальной жары особенно важно как можно скорее сделать прививку от коронавируса или ревакцинироваться. Это самый надёжный способ защититься от инфекции. В Роспотребнадзоре сообщили - число привитых в нашей стране уже превысило 28 с половиной миллионов. В эти дни во многих городах пункты вакцинации переполнены. Чтобы снизить на них нагрузку, организована работа выездных бригад.

Москву и Подмосковье накрыла "волна тепла". Так метеорологи называют период, когда больше пяти дней температура значительно превышает многолетнюю норму. Явление – опасное для человека. Особенно во время пандемии.

"К большому сожалению, получается как бы двойной удар. Дело в том, что коронавирусная инфекция - это очень опасное заболевание с тяжёлыми осложнениями, при которых поражаются органы дыхания. Все мы знаем такие осложнения, как вирусная пневмония при ковиде. Мы хорошо знаем тромботические осложнения, риски инфарктов и инсультов. И пациенты с коронавирусной инфекцией оказываются как бы вдвойне отягощены этой ситуацией. То есть отягощается течение, чаще возникают тяжёлые течения этого заболевания", - рассказал главный внештатный патологоанатом Департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц.

Люди часто рискуют необдуманно. На кадрах столичный пляж: аномальная жара и полное несоблюдение социальной дистанции. А еще в духоте многие стягивают на подбородок маску, снимают перчатки. Хотя врачи рекомендуют именно в жару носить и чаще обычного менять средства индивидуальной защиты.

"Течение коронавируса может быть более тяжелым. Именно поэтому мы, опять же, всех призываем сейчас беречь себя, беречь своих близких. В том числе, призываем всех вакцинироваться, потому что так или иначе очень важно, чтобы в этот период заболевало как можно меньшее количество людей", - рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Никакой угрозы для организма – даже в жаркие дни – инъекция не таит. Если соблюдать несложные предписания, заверяют медики. Правила всегда напоминают перед прививкой. В крупнейшем в Европе пункте вакцинации – он расположен в Гостином дворе – одновременно работают 60 врачей и медсестер. В течение дня пройти иммунизацию здесь могут до семи тысяч человек.

Все больше работодателей не только рекомендуют, но и проводят на своей территории вакцинацию. Так, на горно-обогатительном предприятии в Мурманской области оба компонента "Спутника V" получили уже больше 4-х тысяч сотрудников. Чтобы выработать тот самый коллективный иммунитет в рамках отдельно взятого коллектива.

Но не везде к вакцинации подходят добросовестно. В Брянской области сотрудники районной больницы организовали нелегальный бизнес – за плату вносили информацию о вакцинации в единую систему. Прививок при этом не делали.

Сколько человек получили поддельные сертификаты о вакцинации, следователям еще предстоит выяснить. Покупателей подложных документов также накажут. К тому же, эти люди рискуют здоровьем - своим и окружающих.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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