Мишустину показали обновленный электропоезд "Иволга"

Премьер-министр прибыл в Тверь

Плацкартные вагоны повышенной комфортности, скоростные электрички нового поколения, двухэтажные поезда дальнего следования. Все это осмотрел во вторник премьер-министр Михаил Мишустин, посещая Тверской вагоностроительный завод, передает "ТВ Центр".

Главе кабмина продемонстрировали обновленный электропоезд "Иволга", который может развивать скорость до 160 километров в час. Председатель правительства заглянул в новые спальные вагоны дальнего следования и отметил, что в них стало просторнее. Впервые предусмотрены купе для юных пассажиров, оформление которых сделано с учетом мнения родителей.

Мишустин похвалил заводчан за высокий процент в изделиях российских комплектующих и посоветовал активнее выходить на внешние рынки.

"Мы активно поддерживаем производство и в том числе экспорт. Ведь очень важно не замыкаться. И то, что у вас на сегодняшний день есть очень много заказчиков из зарубежных стран, это важно. Знаю о совместном российско-венгерском проекте, о поставке в Египет", - заявил Мишустин.

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