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ЦИК нашел недочеты в ряде документов по выборам в Госдуму

22:27
  • вторник
  • 13 июля 2021

Устранить нарушения нужно до 15 июля

Центризбирком обнаружил недостатки в предоставленных документах кандидатов в депутаты Госдумы от партий "Российский общенародный союз" и "Яблоко".

Во вторник во время заседания комиссии выяснилось, что на съезде РОС был сформирован список из 315 депутатов, а в ЦИК поступили данные на 258 человек. Причём, практически у всех отсутствуют полные паспортные данные. И в ряде случаев - сведения о доходах, имуществе, сообщает "ТВ Центр".

Устранить нарушения нужно не позднее 15 июля. У представителей "Яблока" документы собраны тщательнее, но к 33-м кандидатам есть вопросы. Глава ЦИКа напомнила политикам и партийным работникам о самом элементарном, но таком частом недочёте.

"Есть такая типичная ошибка, считать, что если нет за рубежом ничего, доходов нет, то нечего и показывать. Поэтому вместо того, чтобы в этой форме написать, как следует, "не имею" и так далее, просто не заполняют. Это у нас и на прошлых выборах повторялось, и я еще раз попросила разъяснить, что это неправильный подход", - сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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