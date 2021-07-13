В Совфеде заявили, что регистрацию "Спутника V" за рубежом затягивают намеренно

Запад расчищает пространство для собственных вакцин

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в эфире радио Sputnik, что, затягивая регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", международные регуляторы расчищают пространство для собственных препаратов.

"Максимально затянуть регистрацию российской вакцины и тем самым расчистить пространство для использования своих доморощенных", - объяснил сенатор.

Он добавил, что Российский фонд прямых инвестиций работает по-максимуму, чтобы выполнять любые требования со стороны регистраторов - даже излишние. По словам вице-спикера Совфеда, остается надеяться, что осенью "Спутник V" все же будет одобрен, хотя это уже "весьма неприличный срок".

По мнению Косачева, ссылки на какие-либо инструкции "теряют свою легитимность".

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