Потому что газопровод "угрожает энергетической безопасности Европы"

Находящийся с визитом на Украине заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал, что Вашингтон все еще негативно относится к проекту газопровода "Северный поток - 2".

"США считают "Северный поток 2" плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы", - приводит заявление Кента РИА "Новости".

Дипломат добавил, что Россия может использовать трубопровод "как оружие против Украины и Восточной Европы". "Через неделю канцлер Германии будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю", - добавил помощник госсекретаря.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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