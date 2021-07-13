В подмосковной Балашихе загорелось здание склада

На площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров

В подмосковной Балашихе произошел пожар - на площади порядка 1,4 тысячи квадратных метров загорелось здание склада, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

"На Объездном шоссе происходит горение внутри здания склада", - уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что 1400 квадратных метров - предварительная площадь.

Данных о пострадавших к настоящему моменту нет. К ликвидации ЧП привлечены 69 человек и 21 единица техники.

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