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Умер бывший муж Аллы Пугачевой

21:49
  • вторник
  • 13 июля 2021

Как пишут СМИ, Александр Стефанович заразился COVID-19

Скончался режиссер Александр Стефанович - режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой, передает портал ytro.news со сылкой на Telegram-канал Baza.

Уточняется, что ранее Стефанович заразился COVID-19. У режиссера было обширное поражение легких, он находился в реанимации больницы имени Бахрушиных.

Прежде сам Стефанович рассказал журналистам, что COVID-19 у него не нашли, это обычная простуда.

Официального подтверждения информации о смерти режиссера пока нет.

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