Путин объяснил, зачем написал статью об Украине

На Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией, отметил президент

Президент России Владимир Путин рассказал, что думал о написании своей статьи по теме Украины в течение несколько месяцев.

"Вообще, почему у меня родилась такая идея? Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби – как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера, которые изложены в этом материале. А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи", - отметил глава государства.

По его словам, на Украине началась активная работа по проекту "анти-Россия", Москву это не может не беспокоить.

"Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но знаете, так же как любой человек, он свободен, но есть такая известная формула: свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях", - приводит сайт Кремля сообщение президента.

Путин отметил, что на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией. "Есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены", - заявил глава государства.

Ранее Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент сообщил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. В 2014 году страны Запада вмешались в дела Украины, и с тех пор агрессивная русофобия определяет национальную политику в стране.

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