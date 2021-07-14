Россия вышла на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

Франция сместилась на пятое место
Россия вернулась на четвертое место по числу случаев COVID-19 в мире, обогнав Францию.
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус выявили у 5,833 миллиона россиян. Во Франции общее количество заразившихся составляет 5,820 миллиона человек.
Статистика университета Джонса Хопкинса немного отличается от данных ВОЗ - в ней Россия пока еще находится на пятом месте.
На первом месте находятся США (33,9 миллиона случаев), на втором – Индия (30,9 миллиона заразившихся), следом идет Бразилия (19,2 миллиона человек).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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