Названы сроки начала вакцинации подростков от COVID-19

Исследования на подростках в возрасте 12-17 лет могут завершить уже к 20 сентября

В России с 20 сентября может начаться вакцинация подростков от коронавируса. В центре Гамалеи "всё для этого делают", заявил его глава Александр Гинцбург.

Комментируя ход испытаний на подростках в возрасте 12-17 лет, которые проходят в Москве с 5 июля на базе двух больниц, Гинцбург рассказал, что у двух детей поднялась температура.

"Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Гинцбург отметил, что всё больше детей тяжело переносят инфекцию, поэтому важно их защитить.

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