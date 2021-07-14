Определена дата начала единовременных выплат на детей-школьников

Семьям полагается по 10 тысяч рублей на ребенка

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми-школьниками начнется 16 августа, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, большинство семей получат деньги именно в этот день.

"По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день. Родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на "Госуслугах" предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить и подтвердить корректность данных", - рассказал руководитель ведомства.

Министр объяснил, что после обработки Пенсионным фондом поступающих заявлений будут сформированы нужные документы, после чего единовременная выплата в 10 тысяч рублей поступит на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении, передает РИА Новости.

Выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября этого года, либо детьми, которым на момент выхода указа не исполнилось 18 лет, а также людям с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. Обратиться за выплатой можно до конца октября. При оформлении заявления через госуслуги заявление сформируется автоматически и будет направлено в личный кабинет.

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