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В МИД объяснили контакты России с талибами

08:35
  • среда
  • 14 июля 2021

Москва установила связь с террористами семь лет назад

Москва начала устанавливать контакты с представителями запрещенного на территории России движения "Талибан" еще семь лет назад, так как предвидела ухудшение ситуации в Афганистане.
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Россия предупреждала о кризисе в Афганистане при выводе войск США, заявил РИА Новости заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По этой причине контакты необходимы для того, чтобы доносить до талибов свои взгляды на безопасность в регионе.

Кабулов отметил, что если бы Россия не установила контакты с талибами семь лет назад, то сейчас это сделать было бы затруднительно.

"Вот у них (у стран Запада – прим. ред.) проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане", — заключил дипломат.

Ранее стало известно, что делегация движения талибов посетила Россию 8-9 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности этих переговоров.

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